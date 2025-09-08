Jaboti se prepara para festa tradicional em louvor à padroeira da cidade

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - A cidade de Jaboti, no Norte Pioneiro, se prepara para viver um momento de fé, cultura e confraternização com a tradicional Festa em Louvor a Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade. O evento, que começará nesta sexta-feira (12), promete reunir devotos, famílias e visitantes de toda a região, celebrando a devoção religiosa e, ao mesmo tempo, oferecendo diversão e lazer para todas as idades.

Durante quatro dias, a cidade se transformará em um grande ponto de encontro, com uma programação diversificada que mistura celebrações religiosas, apresentações culturais e atrações populares. Na sexta-feira, a festa terá início com parque de diversões, barracas com comidas típicas, animações e os tradicionais “binguinhos”, além do show com Dé Rico Cover, que promete animar o público logo na abertura do evento.

No sábado (13), a programação seguirá com as mesmas atrações de lazer e gastronomia, e a noite será marcada pelo show da Banda Gaúcha Liberato, reunindo moradores e visitantes para mais uma noite de música e alegria. Já no domingo (14), o foco será a devoção religiosa, com a Santa Missa celebrada às 9h, seguida do almoço festivo em honra a Nossa Senhora das Dores, que contará com venda de assados e porções típicas.

No período da tarde, todos os presentes poderão prestigiar a apresentação da Orquestra de Viola de Siqueira Campos e, em seguida, participar do esperado Festival de Prêmios, atração que sempre desperta entusiasmo entre as famílias.

A festa se encerra na segunda-feira (15), feriado municipal, com mais uma Santa Missa às 09h00, reafirmando a devoção e a fé da comunidade. À noite, a programação cultural fecha com chave de ouro com o show da Irmã Greice Maria, acompanhado da venda de salgados, garantindo momentos de confraternização e entretenimento até o final do dia.

A Festa em Louvor a Nossa Senhora das Dores é considerada uma das manifestações religiosas mais importantes de Jaboti, reunindo devotos que agradecem graças alcançadas e renovam sua fé, além de movimentar o município com atrações culturais e recreativas. Para moradores e visitantes, o evento é uma oportunidade de celebrar tradições, fortalecer laços comunitários e aproveitar dias de lazer e diversão em um clima de fé e alegria.

Entre missas, música, gastronomia e brincadeiras, a festa se consolida como um ponto de encontro que valoriza a religiosidade local e a cultura popular, refletindo a identidade de Jaboti e a importância da devoção a Nossa Senhora das Dores na vida da comunidade.