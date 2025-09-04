14°C 29°C
Homem é preso com pornografia infantil no Norte Pioneiro

Polícia Civil cumpriu o mandado contra o suspeito em uma residência na cidade de Bandeirantes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
04/09/2025 às 11h00
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A equipe da Polícia Civil de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, realizou a prisão de um homem de 39 anos investigado por crimes envolvendo pornografia infantil. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (04).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o alvo da operação foi um homem que vem sendo investigado por produzir, armazenar e divulgar arquivos com pornografia infantil, além de compartilhar material intimo sem o consentimento das vítimas.

Na manhã desta quarta-feira, os policiais estiveram na residência do suspeito onde cumpriram os mandados. Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares onde os agentes encontraram conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Frente aos fatos, o homem foi encaminhado a cadeia pública de Bandeirantes onde permanece a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado para averiguar se há mais vítimas ou suspeitos envolvidos com o crime.

