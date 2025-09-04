Colisão entre carros deixa dois idosos feridos

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Um acidente de trânsito entre dois carros deixou dois motoristas idosos feridos. A situação aconteceu na manhã da quarta-feira (03) na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 09h30 e envolveu um Chevrolet Monza e um VW/Voyage. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos seguiam no sentido Carlópolis a Ribeirão Claro quando, na altura do km 44, o Voyage acabou atingindo a traseira do Monza.

Com o impacto, o Monza saiu da pista e parou as margens da rodovia. Os dois motoristas, com idades de 65 e 66 anos, ficaram feridos e foram encaminhados ao Pronto Socorro de Carlópolis para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.