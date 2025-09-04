14°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Colisão entre carros deixa dois idosos feridos

Acidente aconteceu na rodovia PR-151 entre Carlópolis e Ribeirão Claro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
04/09/2025 às 10h46
Colisão entre carros deixa dois idosos feridos
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Um acidente de trânsito entre dois carros deixou dois motoristas idosos feridos. A situação aconteceu na manhã da quarta-feira (03) na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 09h30 e envolveu um Chevrolet Monza e um VW/Voyage. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos seguiam no sentido Carlópolis a Ribeirão Claro quando, na altura do km 44, o Voyage acabou atingindo a traseira do Monza.

Com o impacto, o Monza saiu da pista e parou as margens da rodovia. Os dois motoristas, com idades de 65 e 66 anos, ficaram feridos e foram encaminhados ao Pronto Socorro de Carlópolis para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
TRÁFICO DE DROGAS Há 2 horas

Polícia prende casal que vendia drogas em Siqueira Campos

Operação foi realizada na tarde desta quarta-feira (03), e resultou nas prisões e apreensões de drogas, dinheiro, celulares e veículos

 Lista de foragidos conta com seis nomes. Foto: PCPR
FORAGIDOS Há 6 horas

Polícia apreende adolescente por tráfico em Sengés e divulga lista de foragidos ligados ao crime

Criminosos são procurados por tráfico de drogas e associação criminosa no município; lista conta com seis nomes

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 7 horas

Homem é preso com pornografia infantil no Norte Pioneiro

Polícia Civil cumpriu o mandado contra o suspeito em uma residência na cidade de Bandeirantes

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Acidente entre caminhões deixa motorista gravemente ferido

Colisão aconteceu na PR090 no trecho entre Ventania e Piraí do Sul

 Foto: Divulgação/Timburi Ouvintes
ACIDENTE Há 8 horas

Acidente grave deixa passageiro ferido e trânsito lento em rodovia da região

Colisão entre caminhão e carro aconteceu em Andirá na manhã desta quinta-feira; caminhoneiro afirmou não ter olhado para os dois lados da pista

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados