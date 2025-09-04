Acidente entre caminhões deixa motorista gravemente ferido

Redação - Folha Extra

PIRAÍ DO SUL - Um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (03) deixou um motorista gravemente ferido. A colisão envolvendo dois caminhões aconteceu na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um caminhão Ford Cargo com placas de Santa Catarina e uma carreta DAF com placas de Paranaguá. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos seguiam no sentido Ventania a Piraí do Sul quando o Ford Cargo acabou colidindo contra a traseira da carreta.

Com a violência do impacto, a cabine do caminhão ficou destruída e o motorista de 44 anos teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao hospital Santo Antônio, em Piraí do Sul, para receber atendimento médico. Já o motorista da carreta não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.