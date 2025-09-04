14°C 29°C
Acidente grave deixa passageiro ferido e trânsito lento em rodovia da região

Colisão entre caminhão e carro aconteceu em Andirá na manhã desta quinta-feira; caminhoneiro afirmou não ter olhado para os dois lados da pista

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TIMBURI OUVINTES
04/09/2025 às 09h25
Foto: Divulgação/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO/TIMBURI OUVINTES - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Na manhã desta quinta-feira (04), um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-369, em Andirá, no Norte Pioneiro. De acordo com informações iniciais, o acidente envolveu um carro e um caminhão, deixando uma pessoa em estado grave.

Segundo as primeiras apurações, o acidente aconteceu no trevo que dá acesso à Integrada, envolvendo um caminhão VW 1180, com placas de Videira (SC), e um Citroen C3 branco, com placas de Londrina.

Dentro do carro, haviam duas pessoas, sendo que uma delas precisou ser hospitalizada com urgência. O condutor do caminhão relatou que, ao acessar a rodovia, olhou apenas para um lado, e não viu o carro.

Com a entrada repentina do caminhão na pista, o condutor do carro não conseguiu evitar a colisão, e acabou batendo na lateral do veículo. Equipes da EPR, PRF e da Polícia Militar de Andirá estão no local prestando atendimento e controlando o tráfego.

Motoristas devem ficar atentos devido à lentidão no trânsito.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
