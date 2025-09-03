Motociclista chama no grau e acaba preso por tráfico de drogas

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um motociclista que foi flagrado empinando uma moto acabou sendo preso pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (02) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Policia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pelo Conjunto Veneza quando flagraram o motociclista empinando e fazendo manobras perigosas. Diante da situação, nada de ilícito foi encontrado, mas devido ao fato do suspeito morar em uma casa apontada como ponto de tráfico, os agentes foram até o local.

Com a autorização dos moradores, os policiais realizaram buscas na residência sendo encontrado em cima de um guarda roupas uma porção de cocaína e envelopes utilizados para embalar a droga. Além disso, também foi encontrada uma embalagem de óculos com resquícios de maconha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos, drogas e a moto apreendida.