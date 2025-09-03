14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Motociclista chama no grau e acaba preso por tráfico de drogas

Situação foi registrada em Cornélio Procópio e polícia encontrou a droga na casa do suspeito

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
03/09/2025 às 17h43 Atualizada em 03/09/2025 às 17h49
Motociclista chama no grau e acaba preso por tráfico de drogas
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um motociclista que foi flagrado empinando uma moto acabou sendo preso pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (02) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Policia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pelo Conjunto Veneza quando flagraram o motociclista empinando e fazendo manobras perigosas. Diante da situação, nada de ilícito foi encontrado, mas devido ao fato do suspeito morar em uma casa apontada como ponto de tráfico, os agentes foram até o local.

Com a autorização dos moradores, os policiais realizaram buscas na residência sendo encontrado em cima de um guarda roupas uma porção de cocaína e envelopes utilizados para embalar a droga. Além disso, também foi encontrada uma embalagem de óculos com resquícios de maconha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos, drogas e a moto apreendida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Delegado explica por que motorista que matou criança em Salto do Itararé não ficou preso

Atropelamento aconteceu no domingo em Salto do Itararé e tirou a vida de uma menina de quatro anos, delegado Juliano Fonseca explicou a situação

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Idoso é surpreendido ao encontrar assaltante dentro de sua casa

Vítima se deparou com o suspeito ao chegar em sua residência e ladrão fugiu ao perceber a presença do morador

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Acidente entre moto e caminhão deixa jovem ferido na PR092

Colisão entre os dois veículos aconteceu no trecho da rodovia que passa por Guapirama

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Usuário de drogas é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe

Caso aconteceu em Ibaiti e PM foi acionada após o suspeito ficar descontrolado na residência da família

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Idoso morre após ser estrangulado e levar facada no peito no Norte Pioneiro

Crime aconteceu durante o fim de semana em São Sebastião da Amoreira e vítima morreu no hospital

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados