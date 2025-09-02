Idoso é surpreendido ao encontrar assaltante dentro de sua casa

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem de 71 anos foi surpreendido ao chegar em sua casa e encontrar um ladrão realizando um assalto a residência. O caso foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (01) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por vota das 17h00 a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a residência registrado na Rua João Pedro. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que, ao chegar em sua casa por volta das 15h00, se deparou com um indivíduo usando tornozeleira eletrônica no interior da residência. Ao perceber a presença do morador, o suspeito saiu correndo, pulou um muro e fugiu do local. Ao verificar seus pertences, o idoso percebeu que o suspeito havia furtado seis pen drives com músicas.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.