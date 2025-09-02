Santana do Itararé realiza mobilização em defesa das APAEs

Redação - Folha Extra

SANTANA DO ITARARÉ - Na última semana, a cidade de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, se uniu a municípios de todo o Paraná em uma mobilização em defesa das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O movimento ocorreu em resposta a um projeto em discussão que, segundo os participantes, pode comprometer a continuidade dessas instituições em âmbito nacional.

A passeata no município reuniu ampla participação da comunidade escolar. Professores, diretores e estudantes do Colégio Estadual Humberto, assim como de escolas municipais, incluindo a Escola Euclides, estiveram presentes, reforçando a importância da manutenção das APAEs. A presença de autoridades locais, entre elas secretários municipais e vereadores, demonstrou apoio às famílias e profissionais que dependem do trabalho desenvolvido pelas associações.

Durante o percurso, faixas e cartazes exibiam mensagens de resistência e união. O lema “A APAE não vai fechar, aqui no Paraná” foi destacado pelos manifestantes, que buscaram chamar a atenção da sociedade para a relevância do serviço prestado pelas instituições. A mobilização evidenciou o engajamento da população local em torno de uma causa que ultrapassa diferenças políticas e partidárias, reforçando a necessidade de preservação da inclusão e do atendimento especializado.

As APAEs têm papel fundamental na educação, inclusão social e assistência a pessoas com deficiência. Elas oferecem suporte pedagógico, terapêutico e social, promovendo o desenvolvimento de habilidades, autonomia e participação ativa na sociedade. Para os manifestantes, a continuidade desses serviços é essencial para garantir o acesso de qualidade e a preservação dos direitos das pessoas atendidas.

A participação da comunidade em Santana do Itararé refletiu a importância do engajamento coletivo na defesa de políticas públicas voltadas à inclusão. Professores e estudantes, acompanhados de autoridades e representantes da sociedade civil, percorreram ruas do município, destacando a relevância das APAEs como instituições que atendem demandas educacionais, sociais e terapêuticas de pessoas com deficiência.

O evento reforçou a visibilidade da pauta em nível regional e estadual, demonstrando a mobilização de cidadãos de diferentes segmentos em prol da manutenção e fortalecimento das associações. A ação serviu como demonstração do compromisso da comunidade local com a promoção de direitos fundamentais e com a garantia de serviços que beneficiam diretamente famílias e indivíduos atendidos pelas APAEs.