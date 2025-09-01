Idoso morre após ser estrangulado e levar facada no peito no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Um idoso de 67 anos morreu após dar entrada no hospital com sinais de estrangulamento e com ferimento de facada no peito. O caso foi registrado no último sábado (30) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h30 os policiais receberam um chamado do hospital informando que um idoso havia dado entrada na unidade vítima de facada no peito. Diante do chamado, os agentes foram ao hospital para averiguar a situação.

No local, em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que o idoso levou uma facada no peito próximo ao coração, além de apresentar marcas de estrangulamento no pescoço. Os policiais também foram informados que a esposa da vítima havia comparecido ao hospital para pedir ajuda, mas foi embora em seguida.

Diante da situação, a equipe foi até o endereço do casal e, em contato com a mulher de 58 anos, esta disse que estava cozinhando quando viu o marido caído ao chão com a faca cravada no peito. A arma utilizada no crime estava em cima da pia e a mulher disse que apenas ela estava na residência e ninguém mais presenciou a situação.

Frente aos fatos, ela foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. Na sequência, os policiais foram informados que o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso deve ser investigado.