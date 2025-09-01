Motorista toma cachaça, atropela pedestre e acaba preso tentando esconder o carro

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um motorista foi preso após dirigir embriagado, atropelar um pedestre e fugir para esconder o carro sem socorrer a vítima. A situação foi registrada na manhã do sábado (30) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e a vítima foi encaminhada ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de atropelamento registrada na Rua Carmelo Gomengo. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram a equipe do Corpo de Bombeiros prestando os primeiros socorros a vítima. Em contato com testemunhas, a equipe foi informada que o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima e estava tentando esconder o veículo. Com isso, os agentes foram ao local informado e encontraram o Renault Clio com pneus furados, para-choque, capo e para-brisa quebrado na garagem de uma residência a poucos metros do local do acidente.

Com isso, os agentes entraram na residência e deram voz de abordagem ao motorista que tentou fugir e resistiu à prisão com socos e chutes contra os policiais, mas acabou preso. Indagado, o homem negou estar envolvido no atropelamento, mas acabou confessando e disse que tomou três doses de cachaça. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em 0,86 mg/L de álcool no sangue.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Já a vítima teve fratura no tornozelo e escoriações nos braços e no rosto.