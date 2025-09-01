Motorista que matou criança atropelada em Salto do Itararé se apresenta a Polícia Civil

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, segue investigando um atropelamento registrado na noite do domingo (31) que culminou na morte de uma menina de quatro anos em Salto do Itararé. Na tarde desta segunda-feira (01), um homem se apresentou voluntariamente na delegacia e se identificou como condutor do veículo que matou Betânia.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, Betânia e sua mãe caminhavam as margens da rodovia Contorno Mário Bruno quando, por volta das 18h30, foram atingidas por um automóvel de cor preta que seria um Honda Civic. Com a violência do impacto, a criança ficou gravemente ferida e chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. A mãe da criança sofreu ferimentos leves.

Ainda conforme as informações, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro as vítimas. A equipe da Polícia Militar esteve no hospital e registrou o boletim de ocorrência, sendo o corpo de Betânia recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Já na manhã desta segunda-feira (01), a equipe da Polícia Civil deu início as diligências para identificar e localizar o motorista do veículo envolvido na tragédia.

Já na tarde desta segunda-feira, um homem se apresentou voluntariamente na delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos e se identificou como condutor do veículo. Conforme as informações exclusivas da Folha Extra, o suspeito é um homem de 31 anos morador de Salto do Itararé e disse que parou para prestar socorro, mas que ficou com medo de ser linchado. Além disso, ele contou em seu depoimento que passou a tarde em um pesqueiro onde ingeriu quatro garrafinhas de cerveja. O suspeito ainda alegou que as vítimas estavam sobre a pista e não as viu devido ao local estar escuro.

Agora, a equipe da Polícia Civil irá realizar a apreensão do veículo para perícia. O suspeito foi liberado após prestar depoimento e o caso segue sendo investigado.

A família de Betânia aguarda a liberação do corpo pelo IML para realizar o velório da criança. A informação é de que isso ocorra no início da noite desta segunda-feira.