13°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Motorista que matou criança atropelada em Salto do Itararé se apresenta a Polícia Civil

Suspeito disse que passou a tarde em um pesqueiro onde ingeriu bebida alcoólica e não viu as vítimas sobre a rodovia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
01/09/2025 às 15h46
Motorista que matou criança atropelada em Salto do Itararé se apresenta a Polícia Civil
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, segue investigando um atropelamento registrado na noite do domingo (31) que culminou na morte de uma menina de quatro anos em Salto do Itararé. Na tarde desta segunda-feira (01), um homem se apresentou voluntariamente na delegacia e se identificou como condutor do veículo que matou Betânia.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, Betânia e sua mãe caminhavam as margens da rodovia Contorno Mário Bruno quando, por volta das 18h30, foram atingidas por um automóvel de cor preta que seria um Honda Civic. Com a violência do impacto, a criança ficou gravemente ferida e chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. A mãe da criança sofreu ferimentos leves.

Ainda conforme as informações, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro as vítimas. A equipe da Polícia Militar esteve no hospital e registrou o boletim de ocorrência, sendo o corpo de Betânia recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Já na manhã desta segunda-feira (01), a equipe da Polícia Civil deu início as diligências para identificar e localizar o motorista do veículo envolvido na tragédia.

Já na tarde desta segunda-feira, um homem se apresentou voluntariamente na delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos e se identificou como condutor do veículo. Conforme as informações exclusivas da Folha Extra, o suspeito é um homem de 31 anos morador de Salto do Itararé e disse que parou para prestar socorro, mas que ficou com medo de ser linchado. Além disso, ele contou em seu depoimento que passou a tarde em um pesqueiro onde ingeriu quatro garrafinhas de cerveja. O suspeito ainda alegou que as vítimas estavam sobre a pista e não as viu devido ao local estar escuro.

Agora, a equipe da Polícia Civil irá realizar a apreensão do veículo para perícia. O suspeito foi liberado após prestar depoimento e o caso segue sendo investigado.

A família de Betânia aguarda a liberação do corpo pelo IML para realizar o velório da criança. A informação é de que isso ocorra no início da noite desta segunda-feira. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 19 horas

Criança morre atropelada e motorista foge em Salto do Itararé

Situação aconteceu na noite deste domingo e mãe da menina também foi atingida

 Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 1 mês

Escola do Norte Pioneiro vai representar o Paraná nos Jogos da Juventude

Alunos da EMEE Rosalina Fernandes de Jesus, de Salto do Itararé, foram campeões no Futsal Paradesportivo Masculino, e garantiram a vaga nos Jogos

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Pai e filho vão a júri popular por assassinato de vereador eleito em Salto do Itararé

Justiça pronunciou os acusados Douglas e Odair da Silva por homicídio qualificado com motivação política

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PSS Há 3 meses

Salto do Itararé abre processo seletivo com salários de até R$ 4,3 mil na área da saúde

Oportunidades estão disponíveis para as áreas de Psicologia e Odontologia; inscrições se encerram hoje

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 meses

Julgamento de vereador assassinado em Santana do Itararé começa na semana que vem

Primeira audiência sobre a morte de João Garré, de Salto do Itararé, está marcada para semana que vem no Fórum de Wenceslau Braz

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados