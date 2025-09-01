13°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Acidente mata adolescente em rodovia do Norte Pioneiro

Colisão envolvendo um carro e uma moto aconteceu em Congonhinhas e deixou outras três pessoas feridas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
01/09/2025 às 11h39
Acidente mata adolescente em rodovia do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra 

CONGONHINHAS - Um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (31) deixou uma adolescente morta e outras três pessoas feridas. A situação que envolveu um carro e uma moto aconteceu na rodovia PR-218 no trecho que passa por Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h30 e envolveu uma motocicleta Triump/Tiger e um carro Fia Uno. Conforme os relatos colhidos no local, a motocicleta seguia no sentido Nova Fátima ao entroncamento com a PR-218 quando acabou atingindo a lateral do Uno que cruzava a rodovia da esquerda para direita.

Com a violência do impacto, um rapaz de 27 anos que conduzia a moto teve ferimentos graves sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina. No Uno, estavam dois adultos e duas adolescentes, sendo que a jovem de 14 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O homem de 34, uma passageira de 35 e uma adolescente de 13 anos tiveram ferimentos e foram levados ao hospital.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Idoso morre após ser estrangulado e levar facada no peito no Norte Pioneiro

Crime aconteceu durante o fim de semana em São Sebastião da Amoreira e vítima morreu no hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Motorista toma cachaça, atropela pedestre e acaba preso tentando esconder o carro

Situação foi registrada no sábado em Bandeirantes e suspeito não prestou socorro para vítima

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Motorista que matou criança atropelada em Salto do Itararé se apresenta a Polícia Civil

Suspeito disse que passou a tarde em um pesqueiro onde ingeriu bebida alcoólica e não viu as vítimas sobre a rodovia

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Motorista bebe todas e acaba preso com o carro parado no meio da rua

Situação foi registrada na noite do sábado no município de Jacarezinho

 Foto: Fábio Dias/EPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 4 horas

Suspeitos de traficar drogas na região são presos em Coronel Macedo

Operação entre a PCPR e PMSP resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico em Sengés, nos Campos Gerais; um suspeito ainda está foragido

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados