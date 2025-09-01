Acidente mata adolescente em rodovia do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CONGONHINHAS - Um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (31) deixou uma adolescente morta e outras três pessoas feridas. A situação que envolveu um carro e uma moto aconteceu na rodovia PR-218 no trecho que passa por Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h30 e envolveu uma motocicleta Triump/Tiger e um carro Fia Uno. Conforme os relatos colhidos no local, a motocicleta seguia no sentido Nova Fátima ao entroncamento com a PR-218 quando acabou atingindo a lateral do Uno que cruzava a rodovia da esquerda para direita.

Com a violência do impacto, um rapaz de 27 anos que conduzia a moto teve ferimentos graves sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina. No Uno, estavam dois adultos e duas adolescentes, sendo que a jovem de 14 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O homem de 34, uma passageira de 35 e uma adolescente de 13 anos tiveram ferimentos e foram levados ao hospital.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.