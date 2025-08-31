13°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Criança morre atropelada e motorista foge em Salto do Itararé

Situação aconteceu na noite deste domingo e mãe da menina também foi atingida

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
31/08/2025 às 23h18 Atualizada em 31/08/2025 às 23h43
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SALTO DO ITARARÉ - Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (31) culminou na morte de uma criança e deixou a mãe da vítima ferida após as duas serem atropeladas. O caso aconteceu no município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, e de acordo com as primeiras informações, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com as informações preliminares apuradas pela reportagem da Folha, um automóvel Honda Civic de cor preta e com placas do município de Siqueira Campos teria atropelado uma mulher e sua filha que estavam caminhando em uma calçada. Com a violência do impacto, mãe e filha tiveram ferimentos, sendo a criança ferimentos graves. Ainda conforme as informações, a menina identificada como Betânia não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clinico da mãe da menina.

A princípio, circularam em grupos e redes sociais que o veículo seria um VW Gol, mas testemunhas encontraram no local do acidente um retrovisor que corresponde a um Honda Civic de cor preta. Ainda segundo relatos de testemunhas, o veículo teria emplacamento de Siqueira Campos, direção para onde o motorista teria fugido sem prestar socorro às vítimas.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo está com parachoque quebrado e a colisão causou danos na parte frontal. 

A reportagem da Folha segue acompanhando o caso e aguarda o posicionamento oficial das autoridades.

Mais informações sobre o caso a qualquer momento.

Foto: Reprodução/Internet
