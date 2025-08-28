Idoso morre após carro capotar em rodovia da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

URAÍ - Na manhã desta quarta-feira (27), um idoso de 73 anos morreu após o veículo que conduzia capotar. O acidente aconteceu no km 21 da PR-422, na cidade de Uraí, região do Norte Pioneiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 07h40, em um trecho da rodovia onde é proibido ultrapassar. Segundo as informações, o idoso conduzia um Fiat Toro, com placas de Jataizinho, quando perdeu o controle do veículo e capotou.

Segundo as imagens, o carro acabou indo para fora da rodovia e acessando uma área de mata no local. Devido a gravidade dos ferimentos, o idoso foi encontrado sem vida no local.

As equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para atendimento da ocorrência e levantamento das circunstâncias do acidente.

As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas. A Polícia Militar Rodoviária reforça a importância de respeitar a sinalização e as normas de trânsito, especialmente em trechos perigosos.