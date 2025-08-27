11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Colisão entre carro e caminhão mata mulher e deixa homem em estado grave

Acidente aconteceu na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Curiúva

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Curiúva
27/08/2025 às 16h35
Colisão entre carro e caminhão mata mulher e deixa homem em estado grave
Foto: Reprodução/Portal Curiúva

Redação - Portal Curiúva

FIGUEIRA - Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após serem vítimas de um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (27). A colisão frontal aconteceu na rodovia PR090 no trecho que passa por Figueira, no Norte Pioneiro, e envolveu um carro e um caminhão.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, o acidente aconteceu no período da manhã e envolveu um automóvel Fiat Pálio e um caminhão Mercedes Benz. Os veículos transitavam em sentidos opostos quando acabaram se envolvendo em uma colisão frontal que aconteceu na região do bairro Cambuí.

Com a violência do impacto, uma mulher que estava no automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já um homem que também estava no carro teve ferimentos graves e foi socorrido consciente sendo encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. O motorista do caminhão não se feriu.

A equipe da polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima fatal.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Suspeito de tráfico tenta fugir da PM e acaba preso após cair de moto

Ação foi deflagrada em Santo Antônio da Platina e outro indivíduo também acabou preso

 Adolescente foi espancado por cinco jovens após sair da escola. Foto: Divulgação
AGRESSÃO Há 2 horas

“Bateram até ele desmaiar”, diz mãe de adolescente que foi espancado em Siqueira Campos

Mãe contou à polícia que os agressores esperaram o filho na frente da escola, e o agrediram com socos, chutes e empurrões até ele ficar completamente desacordado

 Pai conseguiu identificar o filho entre os agressores, e achou que ele não deveria ficar impune. Foto: Divulgação
LEVADO PELO PAI Há 5 horas

Pai recebe vídeo do filho espancando jovem na rua e leva ele para a delegacia

Caso aconteceu na cidade de Siqueira Campos após um grupo de cinco jovens agredir brutalmente um adolescente na noite da última quarta-feira (20)

 Jovem foi espancado até desmaiar. Foto: Divulgação
VIOLÊNCIA Há 8 horas

Brutalidade em Siqueira Campos: adolescente é espancado por grupo de jovens no centro da cidade; veja o vídeo

Cena registrada em vídeo mostra agressões com socos, chutes e golpes na cabeça da vítima; mãe disse que as agressões só pararam quando o jovem desmaiou

 Vítimas morreram no local do acidente. Foto: Divulgação/PRE
FATALIDADE Há 10 horas

Jovem e idoso morrem em grave acidente em Arapoti

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (27) na PR-092

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados