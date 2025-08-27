Colisão entre carro e caminhão mata mulher e deixa homem em estado grave

Redação - Portal Curiúva

FIGUEIRA - Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após serem vítimas de um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (27). A colisão frontal aconteceu na rodovia PR090 no trecho que passa por Figueira, no Norte Pioneiro, e envolveu um carro e um caminhão.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, o acidente aconteceu no período da manhã e envolveu um automóvel Fiat Pálio e um caminhão Mercedes Benz. Os veículos transitavam em sentidos opostos quando acabaram se envolvendo em uma colisão frontal que aconteceu na região do bairro Cambuí.

Com a violência do impacto, uma mulher que estava no automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já um homem que também estava no carro teve ferimentos graves e foi socorrido consciente sendo encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. O motorista do caminhão não se feriu.

A equipe da polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima fatal.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.