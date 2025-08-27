11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Novas tarifas em Siqueira Campos, Jaguariaíva e Sengés entram em vigor nesta quinta-feira

Novos valores passam a valer também em outras praças de rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
27/08/2025 às 15h50
Novas tarifas em Siqueira Campos, Jaguariaíva e Sengés entram em vigor nesta quinta-feira
Foto: Divulgação.

Redação - Assessoria

PEDÁGIO - A partir desta quinta-feira (28), as tarifas nas praças de pedágio administradas pela EPR Litoral Pioneiro serão reajustadas, conforme autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A medida, prevista em contrato, considera os investimentos realizados pela concessionária desde o início da concessão, em fevereiro de 2024.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Nos primeiros 18 meses, a empresa aplicou mais de R$ 500 milhões na manutenção e melhoria de 605 quilômetros de rodovias, incluindo as federais BR-153, BR-277, BR-369 e estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855. Entre as ações, destacam-se a recuperação de mais de 600 quilômetros de faixas, a instalação de 21 mil placas de sinalização vertical, pintura de 560 mil metros quadrados de sinalização horizontal e colocação de 252 mil tachas.

A concessionária conta com cerca de 600 empregados diretos e 915 colaboradores de 47 empresas terceirizadas, atendendo rodovias que cortam 27 cidades paranaenses. Usuários contam com suporte médico e operacional 24 horas pelo número 0800 277 0153, também disponível via WhatsApp. Até o momento, foram realizados 185 mil atendimentos a 120 mil ocorrências, incluindo cinco partos e mais de 100 vidas salvas na área de escape da BR-277, em Morretes.

O reajuste considera fatores como a tarifa básica definida no Programa de Exploração da Rodovia, índices de inflação, extensão da rodovia e intervenções realizadas. A concessionária oferece diferentes formas de pagamento, incluindo dinheiro, cartão de débito e crédito, e disponibiliza descontos para veículos com TAG de pagamento automático. O desconto progressivo (DUF) é aplicado a partir da segunda passagem na mesma praça, chegando a 30 passagens mensais, e o DBT garante 5% de redução no valor da tarifa. Motocicletas e veículos oficiais são isentos.

A EPR Litoral Pioneiro administra trechos estratégicos das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro, incluindo avenidas de acesso ao Porto de Paranaguá. Informações sobre tarifas e benefícios podem ser acompanhadas nas redes sociais da empresa e no canal de WhatsApp exclusivo para usuários.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 3 horas

Produtores da Feira da Lua participam de capacitação em Jaguariaíva

Objetivo da ação é garantir maior segurança e qualidade nos produtos oferecidos ao público durante a feira

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Município da região recebe Festival de Teatro neste final de semana

Santo Antônio da Platina será palco do Festival Circula Paraná com apresentações teatrais gratuitas para população

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
FIM DO CARRETÃO? Há 5 horas

Câmara de Arapoti aprova medida contra Carretão da Alegria

Vereadores aprovaram projeto que proíbe músicas e danças obscenas nos veículos, que geralmente levam crianças para os passeios

 Foto: Imagem Ilustrativa
ESPORTES Há 1 dia

Sengés abre novas vagas para aulas gratuitas de voleibol

Vagas estão disponíveis para nascidos entre 2008 e 2014; aulas serão todas as segundas, quartas e sextas-feiras

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Jaguariaíva participa de passeata em defesa das APAEs e escolas especializadas do Paraná

Mobilização integrou a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que promove em todo o país debates, reflexões e atividades voltadas à inclusão, aos direitos e à valorização da diversidade

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados