Novas tarifas em Siqueira Campos, Jaguariaíva e Sengés entram em vigor nesta quinta-feira

Redação - Assessoria

PEDÁGIO - A partir desta quinta-feira (28), as tarifas nas praças de pedágio administradas pela EPR Litoral Pioneiro serão reajustadas, conforme autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A medida, prevista em contrato, considera os investimentos realizados pela concessionária desde o início da concessão, em fevereiro de 2024.

Nos primeiros 18 meses, a empresa aplicou mais de R$ 500 milhões na manutenção e melhoria de 605 quilômetros de rodovias, incluindo as federais BR-153, BR-277, BR-369 e estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855. Entre as ações, destacam-se a recuperação de mais de 600 quilômetros de faixas, a instalação de 21 mil placas de sinalização vertical, pintura de 560 mil metros quadrados de sinalização horizontal e colocação de 252 mil tachas.

A concessionária conta com cerca de 600 empregados diretos e 915 colaboradores de 47 empresas terceirizadas, atendendo rodovias que cortam 27 cidades paranaenses. Usuários contam com suporte médico e operacional 24 horas pelo número 0800 277 0153, também disponível via WhatsApp. Até o momento, foram realizados 185 mil atendimentos a 120 mil ocorrências, incluindo cinco partos e mais de 100 vidas salvas na área de escape da BR-277, em Morretes.

O reajuste considera fatores como a tarifa básica definida no Programa de Exploração da Rodovia, índices de inflação, extensão da rodovia e intervenções realizadas. A concessionária oferece diferentes formas de pagamento, incluindo dinheiro, cartão de débito e crédito, e disponibiliza descontos para veículos com TAG de pagamento automático. O desconto progressivo (DUF) é aplicado a partir da segunda passagem na mesma praça, chegando a 30 passagens mensais, e o DBT garante 5% de redução no valor da tarifa. Motocicletas e veículos oficiais são isentos.

A EPR Litoral Pioneiro administra trechos estratégicos das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro, incluindo avenidas de acesso ao Porto de Paranaguá. Informações sobre tarifas e benefícios podem ser acompanhadas nas redes sociais da empresa e no canal de WhatsApp exclusivo para usuários.