Mulher que escapou por um triz de caminhão desgovernado em São José da Boa Vista fala com a Folha

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Na última semana, uma cena viralizou nas redes sociais: uma mulher descia tranquilamente por uma das ruas de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, quando, segundos após sua passagem, um caminhão carregado tombou no mesmo local, destruindo parcialmente uma residência. O episódio, divulgado nas redes da Folha, chamou atenção pela precisão do momento e pelo susto que poderia ter sido ainda maior, ou até mesmo se tornado uma tragédia.

O acidente aconteceu na manhã da quinta-feira (21), na rua João Batista Pontes. Segundo apurações da reportagem, o motorista seguia sentido à Fábrica do Aquino, pouco abaixo do Salão Paroquial, quando a carreta perdeu força devido à inclinação acentuada da rua. Ao tentar recuar, o peso da carga desestabilizou o veículo, que acabou invadindo a casa e danificando também o muro de uma residência vizinha. Apesar da destruição material, ninguém se feriu.

Vi que foi a mão de Deus cuidando de mim

As imagens do acidente viralizaram rapidamente na região, e o que mais chamou a atenção das pessoas foi a mulher passando calmamente pelo local, sem imaginar o que aconteceria segundos depois. Andreia Oliveira do Nascimento Nunes, de 36 anos, foi a mulher que passou pelo local momentos antes do acidente e relatou à reportagem o susto vivido.

“Naquele dia eu estava descendo para ir a um compromisso, nem pensei que poderia acontecer algo. Vi o caminhão subindo, mas não imaginei que ele pudesse tombar. Vi que um homem estava acenando, mas não percebi que era para me alertar. Quando olhei para trás e vi o caminhão descontrolado, saí correndo imediatamente”, contou em entrevista exclusiva nesta terça-feira (26).

Andreia explicou ainda que, no calor do momento, não entendeu os sinais do homem que a alertava. “Ele estava gritando e acenando, mas não foi específico. Falava ‘Eieieieiei’, mas eu não sabia que era comigo. Quando percebi que era, corri. Vi que foi a mão de Deus cuidando de mim. Sou muito grata pelo livramento”, afirmou.

Após o susto, a mulher manteve a calma e conferiu que ninguém havia se machucado. “Parei, agradeci ao homem que acenou, vi o caminhão tombado e que não tinha ninguém ferido, e então segui para meu compromisso. Agradeço a Deus por ter sido um grande livramento”, disse Andreia.

Para Andreia, a experiência foi um momento de reflexão e gratidão. “Nunca tinha visto um acidente de perto. Fico abalada pelos danos materiais, mas sou muito grata porque ninguém se feriu. É um lembrete para valorizar cada momento e a vida”, disse.

Moradores da região afirmam que acidentes envolvendo veículos pesados não são incomuns na rua João Batista Pontes. Na semana passada, outro caminhão tombou quase no mesmo ponto, gerando preocupação com a segurança de pedestres e motoristas. O episódio desta quinta-feira reforça a necessidade de atenção redobrada em vias inclinadas, especialmente em locais onde há tráfego de caminhões e veículos pesados.

Enquanto alguns discutiam sobre a sorte de Andreia e a intervenção divina, outros utilizaram os comentários para exibir conhecimentos. “Ele deveria ter subido já em primeira, não tentado voltar a marcha no meio da subida”, disse um usuário. Outros, reforçaram a frequência deste tipo de acidente, uma realidade que continua assustando os moradores de São José da Boa Vista dia após dia.