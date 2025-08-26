Jovem fica em estado grave após ser atropelado em rodovia da região

Redação - Folha Extra

VENTANIA - Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Ventania, nos Campos Gerais. A situação foi registrada na tarde desta segunda-feira (25).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o atropelamento aconteceu por volta das 16h30 e envolveu um automóvel VW Virtus que seguia pela rodovia no sentido Ventania a Piraí do Sul. Segundo relatos do motorista, ele foi surpreendido pelo jovem que estava na rodovia e não conseguiu evitar a colisão.

A vítima do acidente foi socorrida com ferimentos graves sendo encaminhada ao hospital de Ventania para receber atendimento médico, porém, devido a gravidade de seu quadro clínico, foi transferida para uma unidade avançada. Já o condutor do carro não se feriu.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.