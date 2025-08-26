12°C 16°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Caminhão capota e moradores de Arapoti e São José da Boa Vista ficam feridos

Veículo seguia pela PR239 no trecho que liga Ventania a Arapoti quando foi atingido por um pedaço de madeira

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2025 às 11h13 Atualizada em 26/08/2025 às 16h05
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta segunda-feira (25) deixou dois homens feridos após o caminhão em que eles estavam capotar na rodovia PR-239. O acidente aconteceu no trecho que liga os municípios de Ventania a Arapoti, nos Campos Gerais.

Conforme as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, o caminhão Ford F-4000 seguia no sentido Ventania a Arapoti quando o motorista foi surpreendido por um pedaço de pau que caiu de um caminhão que transitava no sentido contrário. Conforme os relatos colhidos pela reportagem, a madeira atingiu um dos pneus dianteiros do caminhão fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e capotasse o veículo as margens da rodovia.

No veículo, estavam dois homens que são moradores dos municípios de Arapoti e São José da Boa Vista. Apesar da violência dos impactos, os dois tiveram apenas ferimentos leves.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência e tomando as providências cabíveis ao caso.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
