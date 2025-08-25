Pai é procurado pela polícia por obrigar a filha menor de idade a gravar vídeos de sexo

Redação - Folha Extra

PARANÁ - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quinta-feira (21) duas mulheres investigadas por crimes de coação, divulgação e armazenamento de pornografia infantojuvenil, associação criminosa e ameaça. A operação foi realizada em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, com cumprimento de mandados de prisão preventiva também em Curitiba e em Cerro Azul. Um homem, apontado como principal suspeito e pai de uma das vítimas, permanece foragido.

Segundo a investigação, o indivíduo é pai de uma das vítimas e companheiro de uma das presas. Ele não foi localizado durante o cumprimento dos mandados e é considerado foragido. De acordo com a PCPR, ele teria obrigado as próprias filhas, de 13 e 16 anos à época, a produzirem vídeos de caráter pornográfico.

As apurações começaram após denúncia feita pela mãe das adolescentes. O primeiro registro identificado teria ocorrido em outubro de 2024, quando as vítimas foram coagidas a gravar conteúdo íntimo. O delegado responsável pelo caso, Gabriel Fontana, explicou que havia imposição de “metas diárias de produção” de vídeos. “As vítimas eram sistematicamente coagidas pelos investigados a produzirem vídeos de cunho pornográfico entre si e com terceiros”, afirmou.

Conforme a polícia, as ameaças incluíam a divulgação do material e até a criação de um suposto contexto de “seita” para intimidar as adolescentes. Em pelo menos uma ocasião, a falta de cumprimento das ordens resultou na publicação de vídeos em redes sociais.

Durante as buscas domiciliares, foram apreendidos aparelhos celulares que serão periciados pela Polícia Científica. A Polícia Civil segue em diligências para localizar o homem e identificar outras possíveis vítimas ou envolvidos na atividade criminosa.

A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e pede apoio da população para localizar o foragido. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia.