Homem se revolta com demora no divórcio e destrói cartório no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO CLARO - Um homem ficou revoltado e destruiu a fachada de um cartório situado ao município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na noite da última sexta-feira (22) na região Central do município e teria sido motivada por um divórcio.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a ocorrência e, chegando ao local, se depararam com a fachada do cartório destruída e uma confusão. Ao averiguar a situação, a equipe foi informada que um empresário que é dono de uma loja de construção utilizou uma retroescavadeira para derrubar a fachada do prédio.

Ainda conforme as informações apuradas pela reportagem, o crime foi motivado devido ao fato do empresário estar revoltado com o cartório que não libera seu divórcio que, segundo ele, já está tudo certo na parte judiciária. “Assina essa desgraça, já está tudo certo. Isso é para você largar mão de ser bandido”, diz o homem no vídeo.

Já o responsável pelo cartório lamentou a situação e disse que o atendimento à população será retomado na quinta-feira (28) devido aos danos no local.