Morador do Norte Pioneiro vítima de acidente entre carro e ônibus morre no hospital

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um homem de 30 anos morreu neste domingo (24) após passar uma semana internado na UTI do Hospital Regional de Assis. Rodrigo era morador do município de Andirá, no Norte Pioneiro, e foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus registrado no sábado (16) no município de Platina, interior de São Paulo.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia, o acidente aconteceu na manhã do sábado e envolveu um ônibus que transportava trabalhadores e o Fiat Uno em que Rodrigo estava junto com outras três pessoas, todas residentes no município de Andirá. Conforme as informações, o ônibus saiu da usina transportando trabalhadores do turno da noite e foi tingido pelo carro no momento em que o coletivo cruzava a rodovia.

Com a violência do impacto, um homem identificado como Axel morreu no local. Já Rodrigo e outras duas pessoas forma socorridas e encaminhadas ao hospital em estado grave. Rodrigo estava na UTI e veio a óbito neste domingo após não resistir aos ferimentos. Os outros dois feridos continuam internados.

As equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, além da Polícia Militar e Rodoviária estiveram no local prestando atendimento a ocorrências.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.