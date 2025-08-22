16°C 29°C
Estudantes são pegos fumando dentro da sala de aula em escola da região

Caso aconteceu no Colégio Estadual Hermínia Lupion, em Ribeirão do Pinhal, nesta quinta-feira (21)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/08/2025 às 13h12
Adolescentes foram flagrados fazendo uso de cigarro eletrônico dentro da sala de aula. Foto: 2° BPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência dentro de um colégio estadual de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. Segundo denúncias, alguns estudantes foram flagrados fumando dentro da sala de aula, com um cigarro eletrônico.

De acordo com as informações da PM, a situação foi registrada no Colégio Estadual Hermínia Lupion, na região central da cidade. Conforme o relatório, a corporação recebeu a denúncia de que alguns estudantes estariam fazendo uso de cigarro eletrônico dentro da sala de aula.

Além da denúncia, as autoridades também receberam vídeos que confirmaram a situação, mostrando os adolescentes fazendo uso do dispositivo dentro das dependências da instituição de ensino.

Frente à denúncia, os policiais se dirigiram até a escola. Em contato com os agentes, os adolescentes envolvidos admitiram o consumo e relataram que a prática seria recorrente. Segundo informações repassadas à equipe, o dispositivo havia sido adquirido previamente por um dos jovens, que o levou para dentro da escola.

Conforme o protocolo previsto para ocorrências envolvendo dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) em instituições de ensino, os responsáveis legais dos estudantes foram acionados e compareceram ao colégio. O material foi apreendido e, posteriormente, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

