Homem é encontrado ensanguentado em casa e mulher bêbada acaba presa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Nesta quinta-feira (21), um caso peculiar chamou a atenção e chocou moradores e autoridades da cidade de Assaí, no Norte Pioneiro. Um homem foi encontrado desacordado e ensanguentado dentro de casa, e sua mulher, que estava embriagada, acabou presa.

O caso aconteceu na rua Conrado Medeiros, na Vila do Grilo. Segundo as informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para comparecer até o endereço sob a denúncia de que um homem teria sido ferido por uma arma branca.

Chegando no local da denúncia, os policiais encontraram o homem desacordado e ensanguentado. De imediato, uma equipe do SAMU foi acionada, e a vítima encaminhada para o Hospital Municipal.

Ainda no local, os policiais encontraram uma mulher extremamente alterada, em visível estado de embriaguez com falas desconexas, dizendo que seu marido havia saído e voltado ensanguentado para a casa.

No entanto, o que chamou a atenção dos agentes foi que, além do visível estado de embriaguez, a mulher estava com sangue em suas roupas. Frente a situação, os policiais deram voz de prisão para a mulher, que foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para apreciação da autoridade competente.

Segundo informações repassadas pelo Hospital, a vítima foi perfurada acima da sobrancelha esquerda. Com endema no olho e sangramento nasal, ele foi transferido para o hospital de Londrina.

O caso deve ser investigado.