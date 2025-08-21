14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Homem é preso por furtar dinheiro e documentos da própria mãe no Norte Pioneiro

Caso aconteceu na cidade de Congonhinhas, e o indivíduo ainda tentou fazer com que a mãe não formalizasse a denúncia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/08/2025 às 17h40
Homem é preso por furtar dinheiro e documentos da própria mãe no Norte Pioneiro
Foto: Fábio Dias/EPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CONGONHINHAS - Nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem por furtar dinheiro e documentos pessoais da própria mãe, uma idosa. O caso aconteceu na cidade de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações da PCPR, a vítima havia sido atendida inicialmente pela Polícia Militar após o filho roubar R$ 500 dela, além dos documentos. Na sequência, a idosa procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Durante o registro, o filho apareceu no local, na tentativa de impedir que a mãe formalizasse a denúncia. Conforme contou o delegado Adriano Rodrigo, diante da situação os policiais abordaram o homem, e efetuaram sua prisão em flagrante. O homem foi conduzido ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Itens apreendidos durante a operação. Foto: PCPR
