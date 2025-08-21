Homem é preso por furtar dinheiro e documentos da própria mãe no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CONGONHINHAS - Nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem por furtar dinheiro e documentos pessoais da própria mãe, uma idosa. O caso aconteceu na cidade de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações da PCPR, a vítima havia sido atendida inicialmente pela Polícia Militar após o filho roubar R$ 500 dela, além dos documentos. Na sequência, a idosa procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Durante o registro, o filho apareceu no local, na tentativa de impedir que a mãe formalizasse a denúncia. Conforme contou o delegado Adriano Rodrigo, diante da situação os policiais abordaram o homem, e efetuaram sua prisão em flagrante. O homem foi conduzido ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.