Gestores culturais do Norte Pioneiro se unem para ampliar projetos e impulsionar a cultura da região

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (20), na Casa da Cultura de Siqueira Campos, com representantes de Wenceslau Braz, Salto do Itararé e outras seis cidades

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/08/2025 às 14h23
Encontro reuniu gestores de Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Carlópolis, Jaboti, Tomazina e Pinhalão. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Nesta quarta-feira (20), a Câmara Técnica de Cultura da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), em parceria com o Núcleo Regional de Cultura de Jacarezinho da Secretaria da Cultura do Paraná (SEEC), promoveu um encontro estratégico com gestores culturais da região. O evento teve como objetivo ampliar o diálogo e fortalecer a integração entre os municípios, visando o desenvolvimento das políticas públicas de cultura.

Durante a reunião, que aconteceu na Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva, na cidade de Siqueira Campos, os gestores culturais da região debateram temas fundamentais para o avanço das iniciativas voltadas para a valorização da cultura do Norte Pioneiro. Entre os principais assuntos, esteve em pauta o PNAB – Segundo Ciclo, com orientações sobre a continuidade das iniciativas voltadas para a valorização da produção cultural de cada município.

Outro ponto de destaque, foi o CPF da Cultura, uma ferramenta criada para organizar e unificar os registros de agentes e instituições voltadas para a cultura, facilitando o acesso a informações e a participação em programas e editais. Também foi apresentada a proposta do RECIP, uma iniciativa voltada par aa gestão e integração de dados sobre a cultura da região.

A influência do Norte Pioneiro no Conselho Estadual de Cultura (Consec) também ganhou espaço no debate. Atualmente, a região conta com dois representantes no colegiado: James Rios, de Jacarezinho, e Flávio Mello, de Siqueira Campos, ambos responsáveis por defender os interesses locais no cenário estadual.

Em entrevista com a reportagem da Folha, Flávio Mello, que é diretor de Cultura em Siqueira Campos, destacou a importância deste encontro, afirmando ser algo importante para impulsionar as políticas públicas culturais da região.

“Foi uma reunião muito importante para reforçarmos as atividades voltadas para a nossa cultura. Todos os assuntos são excepcionais para continuarmos a valorizar nossos produtores, e avançar nas políticas públicas da região”, destacou.

O encontro contou com a presença de gestores culturais dos municípios de Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Carlópolis, Jaboti, Tomazina e Pinhalão, reforçando a importância da união regional para a construção de políticas públicas mais consistentes.

Segundo os organizadores, a iniciativa reafirma o compromisso da Amunorpi e da SEEC em promover um ambiente colaborativo, no qual o diálogo permanente entre os municípios possa resultar em ações culturais mais estruturadas, inclusivas e voltadas ao fortalecimento da identidade cultural do Norte Pioneiro.

