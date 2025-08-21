14°C 26°C
Vídeo mostra momento em que motorista perde controle de carreta e destrói casa em São José da Boa Vista

Acidente aconteceu na rua João Batista Pontes na manhã desta quinta-feira (21); ninguém se feriu

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/08/2025 às 13h26 Atualizada em 21/08/2025 às 13h52
Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (21). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Na manhã desta quinta-feira (21), um acidente envolvendo uma carreta deixou uma casa destruída e moradores assustados em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. Segundo informações extraoficiais enviadas à reportagem da Folha, o motorista seguia pela rua João Batista Pontes, quando o veículo perdeu a força devido à inclinação acentuada da rua, e voltou de ré, invadindo uma das casas do local.

De acordo com as apurações da reportagem, o motorista seguia sentido à Fábrica do Aquino, pouco abaixo do Salão Paroquial. Devido à inclinação acentuada, o veículo não aguentou, e o motorista teve que voltar de ré.

No entanto, devido ao peso da carga, e a inclinação, o veículo ficou descontrolado, e acabou invadindo uma residência, destruindo grande parte de sua estrutura. Nas imagens, enviadas por seguidores, é possível ver a carreta interditando toda a rua, com a parte traseira nos escombros da casa. Apesar da gravidade do acidente, e dos danos materiais, felizmente ninguém se feriu.

Ainda no vídeo é possível ver que o muro de uma outra casa também é destruído.

Ainda de acordo com moradores do local, este não é o primeiro acidente do tipo. Na semana passada, um outro caminhão tombou quase no mesmo local, gerando grande preocupação entre os moradores sobre a segurança de veículos pesados passando por esta região.

Foto: Reprodução/Internet
