Idoso capota carro após perder o controle em rodovia do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/TIMBURI - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 10h15, um idoso, morador de Santa Amélia, sofreu um grave acidente na PR-436, no km 89, próximo ao bairro Tabuleta, na região entre Bandeirantes e Abatiá. De acordo com testemunhas, o motorista conduzia uma Fiat Strada vermelha quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista, caiu em um barranco e acabou capotando. O carro ficou parcialmente preso em um buraco, o que tornou o resgate ainda mais difícil e exigiu atenção redobrada das equipes de socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foram rapidamente acionadas e se dirigiram ao local para realizar o resgate. O condutor foi retirado do veículo consciente, mas apresentava diversos ferimentos, exigindo atendimento médico imediato. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Bandeirantes, onde permanece sob observação.

Segundo relatos, motoristas que passavam pelo local no momento do acidente prestaram os primeiros socorros e ajudaram a sinalizar a área, colaborando para que as equipes de emergência pudessem agir com mais segurança. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, e investigações serão realizadas para entender os fatores que levaram à perda de controle do veículo.