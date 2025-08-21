14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Idoso capota carro após perder o controle em rodovia do Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (21), na PR-436, entre Bandeirantes e Andirá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TIMBURI
21/08/2025 às 11h25
Idoso capota carro após perder o controle em rodovia do Norte Pioneiro
Acidente aconteceu entre Bandeirantes e Andirá. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/TIMBURI - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 10h15, um idoso, morador de Santa Amélia, sofreu um grave acidente na PR-436, no km 89, próximo ao bairro Tabuleta, na região entre Bandeirantes e Abatiá. De acordo com testemunhas, o motorista conduzia uma Fiat Strada vermelha quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista, caiu em um barranco e acabou capotando. O carro ficou parcialmente preso em um buraco, o que tornou o resgate ainda mais difícil e exigiu atenção redobrada das equipes de socorro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foram rapidamente acionadas e se dirigiram ao local para realizar o resgate. O condutor foi retirado do veículo consciente, mas apresentava diversos ferimentos, exigindo atendimento médico imediato. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Bandeirantes, onde permanece sob observação.

Segundo relatos, motoristas que passavam pelo local no momento do acidente prestaram os primeiros socorros e ajudaram a sinalizar a área, colaborando para que as equipes de emergência pudessem agir com mais segurança. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, e investigações serão realizadas para entender os fatores que levaram à perda de controle do veículo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Fábio Dias/EPR
FURTOU A MÃE Há 2 horas

Homem é preso por furtar dinheiro e documentos da própria mãe no Norte Pioneiro

Caso aconteceu na cidade de Congonhinhas, e o indivíduo ainda tentou fazer com que a mãe não formalizasse a denúncia

 Itens apreendidos durante a operação. Foto: PCPR
CAMPOS GERAIS Há 2 horas

Esquema de tráfico de drogas é descoberto em Jaguariaíva e homem acaba preso

Operação da Policia Civil e da GCM local e de Telêmaco Borba resultou na apreensão de diversas porções de crack, cocaína e maconha, além da prisão do indivíduo

 Idoso foi identificado como Elias Fernandes Costa, de 73 anos. Foto: Reprodução/JNN/Redes Sociais
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Idoso é atropelado por moto e morre no centro de Jacarezinho

Elias Fernandes Costa, de 73 anos, foi atingido enquanto atravessava na faixa de pedestres quando foi atropelado

 Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (21). Foto: Divulgação
ACIDENTE Há 6 horas

Vídeo mostra momento em que motorista perde controle de carreta e destrói casa em São José da Boa Vista

Acidente aconteceu na rua João Batista Pontes na manhã desta quinta-feira (21); ninguém se feriu

 Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho. Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Tio ameaça jogar água quente na sobrinha e acaba preso em Jacarezinho

Envolvidos moram no mesmo terreno, e a vítima possuía uma medida protetiva contra o homem

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados