Homem é preso com drogas e motocicleta furtada em Ribeirão do Pinhal

Ação foi realizada após denúncias anônimas apontarem que o suspeito conduzia um esquema de tráfico conhecido como “formiguinha“

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
19/08/2025 às 18h46
Foto: 2º BPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas, dinheiro e objetos de origem ilícita, na tarde desta segunda-feira (18), em Ribeirão do Pinhal, Norte Pioneiro.

A operação foi realizada na Rua Antônio Domingues de Oliveira, após denúncias anônimas apontarem que no local funcionava um ponto de tráfico de drogas conhecido como “formiguinha” e que uma motocicleta roubada estaria escondida no quintal da residência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um pino de cocaína e dinheiro em espécie. Com autorização judicial para vistoria no imóvel, os agentes localizaram mais três pinos da droga, todos embalados para venda, além de um celular com sinais de avarias. No quintal da residência, foi recuperada uma motocicleta com registro de furto na cidade de Nova Fátima.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de quatro pinos de cocaína, R$ 81 em dinheiro, um aparelho celular e na recuperação da motocicleta furtada. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para análise da autoridade policial, onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Segundo as forças de segurança, a ação reforça o combate ao tráfico de drogas e à receptação de produtos furtados na região. A operação é mais um exemplo da atuação integrada entre as equipes policiais do município, que buscam intensificar a segurança pública e reduzir a criminalidade.

As autoridades destacam que denúncias anônimas desempenham papel fundamental na identificação de pontos de tráfico e na recuperação de bens furtados, e reforçam que a população pode colaborar acionando os canais oficiais de denúncia, garantindo sigilo absoluto.

