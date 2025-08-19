9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Deputados aprovam urgência para projeto que protege crianças e adolescentes nas redes sociais

Projeto de lei atende pedidos de organizações da sociedade civil que atuam na proteção infantil após repercussão de denúncias

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AGÊNCIA BRASIL
19/08/2025 às 18h17
Deputados aprovam urgência para projeto que protege crianças e adolescentes nas redes sociais
Câmara dos Deputados Federais. Foto: Ilustrativa

DA REDAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL - FOLHA EXTRA

A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes durante o uso de aplicativos, jogos, redes sociais e outros programas de computador.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O Projeto de Lei 2628/22 estipula obrigações para os fornecedores e garante controle de acesso por parte dos pais e responsáveis. Com a aprovação da urgência, o projeto poderá ser votado no Plenário sem passar antes pelas comissões.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, já anunciou a intenção de votar a proposta nesta quarta-feira (20), logo após a comissão geral que vai debater o tema no Plenário.

Apelidado de ECA Digital em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas “razoáveis” para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias.

O projeto de lei entrou na pauta da Câmara nesta semana após a repercussão do vídeo do influenciador Felca Bressanim Pereira, que denunciou o uso de perfis nas redes sociais com crianças e adolescentes em situações consideradas inapropriadas para idade, a fim de conseguir engajamento e monetização dos seus canais.

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o projeto foi relatado na Câmara pelo deputado Jadyel Alencar (Republicanos-Pi) e tem o apoio de centenas de organizações da sociedade civil que atuam com a proteção das crianças e adolescentes no Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Band
CELEBRIDADES Há 1 semana

Faustão segue internado após passar por dois novos transplantes

Apresentador segue em recuperação após receber novos rins e fígado

 Alexandre de Moraes, ministro do STF Foto: Rosinei Coutinho/STF
POLÍTICA NACIONAL Há 2 semanas

Parlamentares protestam e pedem impeachment de Alexandre de Moraes

Sessões da Câmara e do Senado chegaram a ser interrompidas nesta terça-feira devido a insatisfação de deputados e senadores com o ministro do Supremo

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
POLÍTICA NACIONAL Há 2 semanas

É TETRA: Com Bolsonaro, Brasil chega a marca de quatro ex-presidentes presos

Jair Bolsonaro se junto a Lula, Michel Temer e Fernando Color como presidentes presos desde o fim da ditadura militar

 Ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução/Internet
JUSTIÇA BRASILEIRA Há 2 semanas

Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

Medida foi determinada após o descumprimento da medida cautelar que impedia o ex-presidente de usar as redes sociais de terceiros

 O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
NEGOCIAÇÃO Há 3 semanas

Tesouro dos EUA procura Haddad para agendar reunião sobre tarifaço

Ministro disse que setores afetados contarão com medidas de auxílio

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados