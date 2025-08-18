Sengés recebe R$ 5 milhões para investimentos na área do Turismo

Redação - Folha Extra

SENGÉS - O município de Sengés, nos Campos Gerais, garantiu um importante reforço para o desenvolvimento do setor turístico. Nesta quarta-feira (13), durante o evento de Implementação do Território Turístico Campos Gerais, realizado em Tibagi, foi confirmado o repasse de R$ 5 milhões destinados à modernização e transformação da infraestrutura local.

O encontro contou com a presença do secretário de Estado de Turismo, Leonaldo Paranhos, que destacou a relevância da região no cenário estadual. Sengés foi representada pelo secretário municipal de Turismo, Luciano Ribeiro, e pela turismóloga Érica Balbino, que participaram das discussões sobre o fortalecimento da integração dos municípios que compõem os Campos Gerais.

Os recursos anunciados serão aplicados em pontos estratégicos do município, com foco na valorização das belezas naturais e no aprimoramento das condições de visitação. A iniciativa busca ampliar a atratividade turística de Sengés, consolidando o município como um dos principais destinos do Paraná. Entre os projetos previstos, estão melhorias estruturais em locais de grande circulação de visitantes, além de ações voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico da região.

A inclusão de Sengés no Território Turístico Campos Gerais representa uma oportunidade de fortalecimento da cooperação regional, ampliando a visibilidade do município em eventos e roteiros oficiais de turismo. O investimento estadual reforça o compromisso em transformar o setor em motor de desenvolvimento, garantindo infraestrutura adequada para receber turistas e promover a preservação dos atrativos naturais.

Com o aporte de R$ 5 milhões, Sengés projeta avanços significativos na promoção de seu potencial turístico. A modernização da infraestrutura, aliada ao planejamento integrado com os demais municípios da região, deve consolidar a cidade como referência no turismo de natureza, aventura e lazer no Paraná.