Homem morde e espanca a esposa após suspeitar que ela bateu o carro

Redação - Folha Extra

BARRA DO JACARÉ - Uma mulher foi vítima de violência doméstica e ficou ferida após ser agredida com socos, chutes e mordidas pelo marido que desconfiou que ela havia batido o carro. O caso foi registrado no início da noite do sábado (16) no município de Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os policiais receberam um chamado informando que uma mulher estava sendo agredida pelo marido em uma propriedade situada a zona rural do município. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a jovem de 25 anos passou a relatar que o marido chegou em casa embriagado e os dois tiveram uma discussão devido ao agressor achar que ela havia batido o carro do casal. Durante a discussão, o homem teria ficado agressivo e desferiu chutes e deu mordidas no corpo da mulher. A jovem ainda contou aos policiais que as agressões são constantes e que ela gostaria de se separar, mas o marido ameaça tirar a guarda da sua filha recém-nascida.

Frente aos fatos, a mulher foi amparada pelos policiais até a casa de familiares. A equipe também realizou diligências em busca do agressor, mas ele não foi encontrado. O caso foi repassado a Polícia Civil.