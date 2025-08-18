9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Norte Pioneiro está em alerta para tempestades e vendavais

Aviso do Inmet é válido para terça e quarta-feira para ventos de até 60 km/h na região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 13h26 Atualizada em 18/08/2025 às 13h42
Foto: Ilustrativa - Gilson Abreu/AEN

NORTE PIONEIRO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (18) um alerta de risco para tempestades e vendavais para região do Norte Pioneiro nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, o alerta é válido desta terça-feira (19) até o fim da tarde da quarta-feira (20). Conforme a previsão, o alerta é válido para as regiões do Norte e Norte Pioneiro do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás com ventos que podem variar de 40 a 60 km/h.

O instituto alerta para o risco de queda de árvores e estruturas, além de queda de energia. As orientações são para que as pessoas não se abriguem próximo a árvores, torres de transmissão ou estrutura metálicas. Em caso de problemas, a população pode acionar a Defesa Civil através do fone 199 ou Corpo de Bombeiros através do 193.

Na região do Norte Pioneiro, o Alerta é válido para os municípios de Wenceslau Braz, Tomazina, Pinhalão, Jaboti, Japira, Ibaiti, Siqueira Campos, Quatiguá, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina, Carlópolis, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Cambará, Andirá, Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal, Cornélio Procópio, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra e Curiúva. O aviso também é válido para Arapoti, Jaguariaíva, Sengés e Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

Na região de Wenceslau Braz, a previsão para esta terça-feira é de mínima de 11° e máxima de 24° com dia predominantemente ensolarado. Os ventos devem chegar a 11 km/h e não há previsão de chuva.

