Arapoti recebe reunião da Academia de Letras dos Campos Gerais

Iniciativa integra o calendário cultural da instituição e amplia o diálogo com as comunidades dos Campos Gerais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 09h13
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Arapoti recebeu, no sábado (16), uma edição da Reunião Itinerante da Academia de Letras dos Campos Gerais (ALCG), iniciativa que integra o calendário cultural da instituição e amplia o diálogo com as comunidades dos Campos Gerais. A programação começou pela manhã, com recepção no Mirante de São João Batista, seguida de visitas ao Santuário Igrejinha e à Igreja Matriz, pontos de referência histórica e religiosa do município.

No período da tarde, os acadêmicos conheceram o Casarão do Jardim Ceres. A atividade ganhou caráter afetivo para a acadêmica Maria de Lourdes Osternach Pedroso, que reencontrou a casa onde passou a infância e a paineira plantada por seu pai, Osmar Pedroso, no dia de seu nascimento. O relato foi compartilhado com o grupo durante a passagem pelo local.

A comitiva também visitou o Museu Imigrante Holandês, onde foi recepcionada pelo historiador Osvaldo Carneiro de Matos Neto. O anfitrião apresentou aspectos da memória da imigração na região, com destaque para peças do acervo que registram a chegada de famílias, a organização das primeiras colônias e a influência cultural no desenvolvimento econômico e social de Arapoti e municípios vizinhos.

Às 15h, teve início a sessão oficial da Reunião Itinerante, realizada na Casa da Cultura de Arapoti, com presença do prefeito Irani José de Barros, da secretária municipal de Educação, Mayara Ferreira, da vereadora Maria Olívia Depizzoli Zacharias e do vereador Marineo Junior. A condução dos trabalhos ficou a cargo do presidente da ALCG, acadêmico Flávio Madalosso Vieira, responsável pela abertura e pela ordem dos pronunciamentos.

Fizeram uso da palavra os acadêmicos Teresa Jussara Luporini, Douglas Passoni de Oliveira, Luísa Cristina dos Santos Fontes, Neuza Helena Postiglione Mansani, Maria de Lourdes Osternach Pedroso e Rafael Gustavo Pomim Lopes, além do convidado especial, o historiador Divair da Silva. As falas abordaram literatura, patrimônio, educação e preservação de acervos, com referências a obras, projetos de extensão e experiências de mediação cultural em escolas e espaços públicos.

A agenda em Arapoti integra o roteiro de deslocamentos da ALCG por cidades da região, com visitas a equipamentos culturais, diálogo com gestores e registro de elementos da história local. As atividades foram acompanhadas por servidores da Casa da Cultura e por representantes da comunidade literária arapotriense presente.

