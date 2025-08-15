Homem leva facada durante discussão com a mulher

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem ficou ferido e foi parar no hospital após levar uma facada durante uma discussão com a esposa. O caso foi registrado na tarde da quinta-feira (14) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h30 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital onde um paciente havia dado entrada com ferimento causado por arma branca. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, a vítima contou aos policiais que teve uma discussão com sua esposa e acabou sendo atingido por uma facada na região do tórax. Em seguida, os agentes foram até a casa da suspeita que, ao ser indagada sobre a situação, confirmou a versão apresentada pelo marido.

Frente aos fatos, a mulher foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil.