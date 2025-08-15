Motorista morre após caminhão capotar em uma curva

Redação - Folha Extra

SAPOPEMA - Um motorista morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (14). O caminhão que ele conduzia capotou em uma curva da rodovia PR-090 no trecho que passa pelo município de Sapopema, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 e envolveu uma carreta Volvo NL12 que seguia no sentido São Jerônimo da Serra a Sapopema quando o motorista acabou perdendo o controle da direção em uma curva e capotou o veículo.

Com a violência do impacto e devido a só parar com as rodas para cima, o caminhão ficou destruído. O homem de 39 anos que dirigia a carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.