Adolescente usuária de drogas surta e coloca fogo na casa da família

Equipe da PM foi acionada e a menor foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/08/2025 às 17h07
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

RANCHO ALEGRE - Uma adolescente usuária de drogas foi apreendida na madrugada desta quinta-feira (14) suspeita de colocar fogo na residência da Família. A situação foi registrada no município de Rancho Alegre, região Norte do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma adolescente estava armada com uma faca tendo um surto em frente a residência da família. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Das Palmeiras para averiguar a situação.

Chegando ao local a equipe se deparou com a residência pegando fogo e com os moradores do lado de fora. Diante da situação, foi acionado o caminhão pipa do município para conter as chamas. A menor estava sendo imobilizada por seu irmão e a família relatou que a adolescente é usuária de drogas e bebidas alcoólicas, sendo que chegou em casa por volta das 04h00 e ateou fogo na residência além de ameaçar a família com uma faca.

Frente aos fatos, os envolvidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

