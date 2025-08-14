Homem é preso com mais de 10 kg de crack em rodovia da região

Redação - Folha Extra

GUAPIRAMA - Um homem de 31 anos foi preso nesta quarta-feira (13) ao ser flagrado transportando mais de 10kg de crack. A droga foi encontrada em um carro que foi abordado na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Guapirama, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, os policiais receberam informações de que um homem estaria transportando uma grande quantidade de drogas em um automóvel Fiat Uno de cor branca. Diante da situação, os agentes solicitaram apoio das equipes da Polícia Militar para reforçar o patrulhamento.

Durante as diligências, os policiais encontraram o automóvel próximo ao trevo da BR-153 que dá acesso ao município de Guapirama. Durante a averiguação, os agentes descobriram que a droga estava escondida dentro da estrutura do veículo, sendo necessário levar o automóvel até uma oficina para realizar a remoção do entorpecente. Ao todo, foram totalizados 10,8 kg de crack.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado juntamente com o veículo e a droga apreendida até a delegacia da Polícia Civil de Joaquim Távoara para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.