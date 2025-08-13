Carlópolis é contemplada com recursos do Governo do Estado para iluminação pública

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - O município de Carlópolis, no Norte Pioneiro, está entre as dez cidades paranaenses contempladas nesta quarta-feira (13) com recursos do Programa Ilumina Paraná, iniciativa do Governo do Estado voltada à substituição total da iluminação pública por luminárias de LED, mais econômicas e potentes. O anúncio foi feito no auditório do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon), em Curitiba, com a presença de prefeitos e representantes de todo o Estado.

No total, foram destinados R$ 33,1 milhões para esta nova fase do programa, que prevê investimentos de R$ 300 milhões em todo o Paraná. Além de Carlópolis, também foram beneficiados Almirante Tamandaré, Apucarana, Astorga, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Marialva, Nova Esperança, Pato Branco e Querência do Norte.

Segundo o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED contribui para a sustentabilidade, reduz gastos com energia, aumenta a segurança e melhora o aspecto urbano das cidades. “Queremos que as cidades pequenas e médias possam ficar mais agradáveis, organizadas e urbanizadas, criando um ambiente mais favorável para que as famílias continuem em seus municípios”, afirmou.

O secretário apresentou um balanço do programa para associações, instituições e empresas do setor de energia. Até agora, 66% das luminárias públicas sob gestão da Copel já foram substituídas por LED. O Ilumina Paraná movimentou R$ 121 milhões em investimentos, atendendo 254 municípios, dos quais 128 já concluíram os projetos, 18 estão em execução, 22 em licitação, 17 em análise e 69 em elaboração.

De acordo com Guto Silva, a economia compartilhada pelos municípios somente neste ano já ultrapassa R$ 5 milhões nas contas de energia, com projeção de chegar a R$ 15,6 milhões anuais após a implantação completa.

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou o impacto do programa na redução da criminalidade. “A iluminação pública traz benefícios comprovados para a segurança, como a diminuição de roubos, furtos e estupros. Nos municípios onde houve a substituição de luminárias, tivemos queda de 16% nos crimes, com redução de 46% nos roubos”, afirmou.

A troca por LED também diminui os custos de manutenção e proporciona iluminação de maior qualidade, beneficiando diretamente a população de Carlópolis e das demais cidades contempladas.