Homem morre na hora após sofrer queda de moto

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta culminou na morte de um homem no início da noite desta terça-feira (12). O motociclista sofreu uma queda na rodovia PR525 no trecho que passa pelo município de Nova América da Colina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu uma motocicleta Yamaha YS 150 com Placas de Cornélio Procópio. Conforme os dados colhidos no local, um homem de 46 anos seguia sentido ao entroncamento com a BR369 quando, na altura do km 09, perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

Devido aos impactos, a vítima teve ferimentos graves, não resistiu e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo do motociclista.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e tomou as providências cabíveis ao caso.