Jovem é morto a tiros enquanto trabalhava no Norte Pioneiro

Crime aconteceu em plena luz do dia em Cornélio Procópio e um menor foi apreendido

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
13/08/2025 às 09h50
Foto: Reprodução/Cornélio Notícias

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um jovem de 18 anos foi morto a tiros enquanto trabalhava na tarde desta terça-feira (12). O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, no local de trabalho da vítima.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima na Avenida Barão do Rio Branco. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com a equipe do SAMU realizando os primeiros atendimentos a vítima e foram informados que o jovem não resistiu e entrou em óbito. Em contato com testemunhas, a equipe foi informada que a vítima estava trabalhando quando dois suspeitos chegaram ao local realizando os disparos.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal). As equipes da PM realizaram diligências e apreenderam um menor suspeito de envolvimento com o crime e uma arma que teria sido utilizada na execução.

O caso segue sendo investigado.

Foto: Divulgação.
