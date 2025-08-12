7°C 23°C
Polícia prende homem perigoso que estuprou criança no meio da rua

Indivíduo tem histórico policial por tentativa de homicídio e ameaçou a mãe da menina caso ela denunciasse o crime

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
12/08/2025 às 16h48
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra 

ITAMBARACÁ - Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança em plena rua foi preso na manhã desta terça-feira (12). A ocorrência foi registrada no município de Itambaracá e o indivíduo é considerado perigoso, sendo acusado de ameaçar a mãe da vítima para não denunciar o crime.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil de Andirá, os agentes estiveram no município de Itambaracá para cumprir o mandado de prisão contra o suspeito de 62 anos. Segundo a denúncia, o homem abusou sexualmente de uma criança de oito anos em plena rua.

Além disso, também foi constatado que o suspeito havia realizado ameaças para mãe da criança caso ela denunciasse o crime. Ainda conforme a polícia, o suspeito é considerado perigoso e já havia sido preso pelo crime de tentativa de homicídio em 2023.

Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado a cadeia pública onde permanece a disposição da Justiça.

