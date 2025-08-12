7°C 23°C
Acidente violento mata motorista de Jaguariaíva

Colisão entre uma pick-up e um automóvel aconteceu no município de Ventania

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
12/08/2025 às 14h48
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

VENTANIA - Um grave acidente de trânsito registrado na noite da segunda-feira (11) tirou a vida de um homem morador do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A situação foi registrada na região Central de Ventania e envolveu dois veículos.

De acordo com as primeiras informações, um homem identificado como Gil Teixeira, mais conhecido como “Prego”, conduzia uma caminhonete Fiat Strada pela Avenida Anacleto Bueno quando perdeu o controle da direção e atingiu um automóvel VW Gol que estava estacionado. Com a violência do impacto, o Gol foi arremessado contra um poste e ficou destruído. A pick-up também ficou destruída e caiu em uma escada que dá acesso a uma residência. O motorista não resistiu e morreu no local.

Câmeras de vigilância que ficam próximas ao local do acidente flagraram a pick-up transitando em alta velocidade segundos antes da colisão. Segundo relatos de familiares, o motorista teria sofrido um mal súbito, o que pode ter contribuído com o acidente.

A situação mobilizou equipes da Polícia Militar e do SAMU, além do IML (Instituto Médico Legal) que foi acionado para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
