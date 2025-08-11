5°C 20°C
Homem é morto a tiros em hospital do Norte Pioneiro

Crime aconteceu na entrada do Hospital Regional de Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com RCFM
11/08/2025 às 15h27 Atualizada em 11/08/2025 às 15h50
Homem é morto a tiros em hospital do Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homicídio assustou moradores e principalmente pacientes da cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, após um homem de 32 anos identificado como Guilherme Henrique ser executado a tiros na manhã desta segunda-feira (11) nas dependências do Hospital Regional.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, o crime aconteceu por volta das 11h30 quando a vítima foi alvo de vários disparos de arma de fogo. Segundo relatos de testemunhas, a execução aconteceu quando a vítima foi surpreendida em uma escada lateral que dá acesso ao hospital pelo atirador que estava em uma moto. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro a vítima, mas o homem morreu na hora.

Até o fechamento desta matéria, não se sabe se o homicídio foi praticado por um ou mais atiradores, pois nenhum suspeito foi encontrado no local. As equipes da Polícia Civil e Militar deram início a diligências em busca dos criminosos e uma motocicleta foi encontrada na rodovia PR-160 no trecho entre Cornélio Procópio a Leópolis.

Frente aos fatos, o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e as equipes policiais seguem realizando diligências em busca de identificar os responsáveis pelo crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.

