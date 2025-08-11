5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Previsão é de frio e geadas para os próximos dias no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Baixas temperaturas registradas durante o fim de semana foram uma prévia do que vem por aí nesta semana

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/08/2025 às 10h46
Foto: Ilustrativa - Lauro Alves / Agencia RBS

Redação - Folha Extra

PARANÁ - O fim de semana foi marcado por temperaturas baixas e geadas em diversas regiões do Paraná, especialmente no Centro-Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, devido à influência de uma massa de ar frio. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o amanhecer seguirá gelado nos próximos dias, mas com elevação gradual das temperaturas à tarde. Não há previsão de chuva para o Estado nesta semana.

No sábado (9), General Carneiro registrou -1,5°C, seguido por Palmas (-1,2°C), Guarapuava (-0,3°C), São Mateus do Sul (0,5°C), Laranjeiras do Sul e Pinhão (1,4°C), Pato Branco (1,8°C) e Cascavel (1,9°C). As máximas alcançaram cerca de 21°C no Litoral e Cambará, enquanto no restante do Paraná ficaram abaixo de 20°C.

No domingo (10), Dia dos Pais, mais cidades registraram temperaturas inferiores a 2°C. General Carneiro e São Mateus do Sul tiveram -1,4°C, Guarapuava marcou -1,1°C, União da Vitória 0,9°C, Fazenda Rio Grande 0,8°C e Cambará e Joaquim Távora 0,7°C. Lapa e Ponta Grossa registraram 0,6°C e Palotina 0,4°C. Palmas teve 0,1°C, Francisco Beltrão 1,0°C e Santa Maria do Oeste 1,9°C. As maiores temperaturas do dia ficaram em 23°C, em Loanda, Guaíra e Cândido de Abreu.

Já nesta segunda-feira (11), General Carneiro registrou -0,5°C, Palmas -0,2°C, Pinhão 0,2°C, São Mateus do Sul 0,4°C, Guarapuava 1,5°C, além de Francisco Beltrão, Palotina e Telêmaco Borba, que marcaram 1,8°C. As máximas no Noroeste devem chegar a 23°C.

Para terça (12) e quarta-feira (13), a previsão indica geada no Centro-Sul, Oeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, com mínimas abaixo de 5°C. No Oeste e no Norte, a massa de ar frio perderá força, e as temperaturas à tarde poderão ultrapassar 25°C. O destaque será a grande amplitude térmica, com manhãs frias e tardes mais quentes.

Na quinta (14) e sexta-feira (15), no Leste e principalmente no Litoral, o tempo ficará nublado, com máximas amenas. Um cavado meteorológico no Atlântico próximo à costa paranaense favorecerá a entrada de umidade, mantendo o céu encoberto e temperaturas mais baixas, inclusive na Região Metropolitana de Curitiba.

Para os próximos dias, Wenceslau Braz, Jaguariaíva, Jacarezinho e Ibaiti devem ter mínimas entre 4°C e 7°C até quarta-feira, com possibilidade de geada nas madrugadas. As tardes devem registrar temperaturas entre 20°C e 24°C, com predomínio de sol. A partir de quinta-feira, as mínimas sobem para cerca de 10°C, mantendo tardes agradáveis e sem previsão de chuva.

