5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Mulher fica inconsciente após ser espancada pelo marido bêbado

Policiais encontraram a vítima desorientada e com vários ferimentos no rosto, caso aconteceu em Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/08/2025 às 10h10
Mulher fica inconsciente após ser espancada pelo marido bêbado
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher ficou ferida e inconsciente após ser espancada pelo marido bêbado. A ocorrência foi registrada neste domingo (10) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, e a vítima teve de ser levada ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Bento Ferraz de Campos onde, segundo vizinhos, uma mulher estava sendo agredida pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com a mulher desorientada e com escoriações e sangramentos no rosto. Ao recuperar a consciência, a vítima contou a equipe que o marido chegou da rua bêbado querendo conversar, mas acabou partindo para a agressão que só terminou quando o suspeito percebeu que a viatura estava chegando e fugiu do local. Devido aos ferimentos, a vítima foi levada a Santa Casa para receber atendimento médico.

A equipe da PM realizou diligências em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado. Em consulta ao sistema policial, foi constatado vários boletins de ocorrência envolvendo o agressor.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a Polícia Civil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veículo ficou completamente destruído após a colisão. Foto: Divulgação
GRAVE ACIDENTE Há 3 horas

Colisão com carreta destrói Fiat Uno e deixa motorista em estado grave em Wenceslau Braz

Vítima ficou presa entre as ferragens, mas foi salva por policiais militares e encaminhada às pressas ao Hospital de Caridade São Sebastião

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Motorista foge de acidente sem prestar socorro e jovem morre no hospital

Colisão entre carro e moto aconteceu na PR-272 no trecho entre Tomazina e Siqueira Campos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Polícia procura condenado por estupro de vulnerável no Norte Pioneiro

Equipes policiais deflagraram operação para prender o suspeito que mora em Jacarezinho, mas não foi encontrado e é considerado foragido

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 10 horas

Homem é morto a tiros em hospital do Norte Pioneiro

Crime aconteceu na entrada do Hospital Regional de Cornélio Procópio

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

Carro cai em “caixa seca” e deixa três pessoas feridas

Acidente aconteceu no início da tarde do domingo em Santo Antônio da Platina

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados