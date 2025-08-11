Mulher fica inconsciente após ser espancada pelo marido bêbado

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher ficou ferida e inconsciente após ser espancada pelo marido bêbado. A ocorrência foi registrada neste domingo (10) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, e a vítima teve de ser levada ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Bento Ferraz de Campos onde, segundo vizinhos, uma mulher estava sendo agredida pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com a mulher desorientada e com escoriações e sangramentos no rosto. Ao recuperar a consciência, a vítima contou a equipe que o marido chegou da rua bêbado querendo conversar, mas acabou partindo para a agressão que só terminou quando o suspeito percebeu que a viatura estava chegando e fugiu do local. Devido aos ferimentos, a vítima foi levada a Santa Casa para receber atendimento médico.

A equipe da PM realizou diligências em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado. Em consulta ao sistema policial, foi constatado vários boletins de ocorrência envolvendo o agressor.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a Polícia Civil.