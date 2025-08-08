9°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia Civil realiza megaoperação contra o tráfico de drogas em Arapoti

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em bairros do município e resulta na apreensão de drogas e dinheiro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/08/2025 às 13h39 Atualizada em 08/08/2025 às 13h43
Polícia Civil realiza megaoperação contra o tráfico de drogas em Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Arapoti, deflagrou na tarde de quinta-feira (7), uma operação para combater o tráfico de drogas no município. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nos bairros Humaitá e Jardim Ceres.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A operação contou com o apoio de unidades da Polícia Civil de Ponta Grossa, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Palmeira, Imbituva, Castro e Irati. Também participou o delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, Dr. Nagib Nassif Palma. A Guarda Municipal de Itararé, no estado de São Paulo, integrou a força-tarefa com agentes e cães farejadores especializados no combate ao tráfico de entorpecentes.

Durante as diligências, foram apreendidas porções de crack e maconha, valores em dinheiro e outras informações relevantes que auxiliarão no andamento das investigações. As ações foram motivadas por denúncias relacionadas à comercialização de drogas na região.

O delegado titular de Arapoti, John Élber dos Santos, destacou que esta foi a segunda operação conjunta realizada em menos de uma semana. No dia 1º de agosto, diligências no distrito de Calógeras já haviam resultado na apreensão de drogas. A intensificação das operações reflete o esforço conjunto das forças de segurança para coibir práticas criminosas no município.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais, com garantia de sigilo e proteção ao denunciante.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: PCPR
PROCURADO Há 4 horas

Polícia procura homem acusado de estuprar menor em Jacarezinho

Indivíduo foi identificado como Paulo Roberto do Nascimento

 Foto: Divulgação
WENCESLAU BRAZ Há 4 horas

Acidente entre moto e carro deixa homem ferido em Wenceslau Braz

Colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (08) na rua Abílio Dabul

 Foto: Divulgação.
VIOLÊNCIA Há 8 horas

Usuário de drogas é preso por viver agredindo a própria mãe

Suspeito foi preso em Sengés após a mulher chamar a polícia

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Acidente deixa idoso ferido na PR092 em Wenceslau Braz

Motorista perdeu o controle da direção e atingiu uma defensa metálica as margens da rodovia

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Colisão entre moto e caminhão deixa homem em estado grave

Situação foi registrada na tarde da quinta-feira na PR-160 em Curiúva

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados