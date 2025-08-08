Polícia Civil realiza megaoperação contra o tráfico de drogas em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Arapoti, deflagrou na tarde de quinta-feira (7), uma operação para combater o tráfico de drogas no município. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nos bairros Humaitá e Jardim Ceres.

A operação contou com o apoio de unidades da Polícia Civil de Ponta Grossa, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Palmeira, Imbituva, Castro e Irati. Também participou o delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, Dr. Nagib Nassif Palma. A Guarda Municipal de Itararé, no estado de São Paulo, integrou a força-tarefa com agentes e cães farejadores especializados no combate ao tráfico de entorpecentes.

Durante as diligências, foram apreendidas porções de crack e maconha, valores em dinheiro e outras informações relevantes que auxiliarão no andamento das investigações. As ações foram motivadas por denúncias relacionadas à comercialização de drogas na região.

O delegado titular de Arapoti, John Élber dos Santos, destacou que esta foi a segunda operação conjunta realizada em menos de uma semana. No dia 1º de agosto, diligências no distrito de Calógeras já haviam resultado na apreensão de drogas. A intensificação das operações reflete o esforço conjunto das forças de segurança para coibir práticas criminosas no município.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais, com garantia de sigilo e proteção ao denunciante.