Colisão entre moto e caminhão deixa homem em estado grave

Redação - Folha Extra

CURIÚVA - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou um homem em estado grave. A situação foi registrada na tarde da quinta-feira (07) na rodovia PR-160 no trecho que passa pelo município de Curiúva, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG Fan 125 e um caminhão Mercedes Benz Artego. Conforme o depoimento do motorista do caminhão aos policiais, ele cruzou a rodovia para acessar um trevo e não percebeu a aproximação da motocicleta que atingiu o caminhão.

Com a violência do impacto, o homem de 26 anos que pilotava a moto sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Curiúva para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro não se feriu.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.