Pai saiu para comprar cerveja após matar filho de dois meses nos Campos Gerais

Redação - Folha Extra

PONTA GROSSA - A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso do homicídio de Emanuel Benício Rodrigues Stefanczuk, bebê de apenas dois meses de idade, morto no dia 19 de julho de 2025 em Ponta Grossa. O pai da criança, Lucas Rodrigues Soares, de 37 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

De acordo com o delegado titular Luís Gustavo Timossi, novas diligências revelaram que o investigado tem um histórico de agressões contra crianças e ex-companheiras. Entre os registros identificados, consta uma ocorrência de 2016, na qual Lucas teria agredido o enteado de três anos com um tapa no rosto, e outra, em 2021, em que um bebê de dois meses teve o fêmur fraturado após suposta agressão do suspeito.

Testemunhos apontam ainda situações em que Lucas teria causado mordidas em um bebê de dois meses, jogado um gato de estimação contra uma criança durante o banho e administrado superdosagem de medicamentos a um recém-nascido com lesão na clavícula. Ex-companheiras relataram também tentativas de feminicídio e ameaças, além de comportamentos considerados cruéis e recorrentes quando o suspeito ficava sozinho com os filhos ou enteados.

As investigações indicam que o investigado apresentava comportamento aparentemente cuidadoso na presença das mães, mas as agressões ocorriam quando estas saíam para trabalhar. Em um dos casos, uma das ex-companheiras relatou que Lucas tentou impedir a busca por atendimento médico após agredir o filho, fugindo em seguida.

Na noite do crime, a mãe da vítima procurou socorro na Base Regional da Guarda Municipal após ser agredida por Lucas e encontrar o bebê sem vida. Exames identificaram sinais de agressão na criança e ferimentos na mãe. Segundo relatos, durante uma discussão, o bebê foi chamado de "bastardo" pelo pai. Após o homicídio, Lucas teria buscado a companheira em uma boate e, antes de voltar para casa, o casal parou em um posto de combustíveis para comprar cervejas.

A Polícia Científica foi acionada para a realização de exames psicológicos no investigado, a fim de avaliar a possibilidade de transtorno de personalidade, diante dos traços de comportamento sádico e indicativos de psicopatia. As investigações continuam para apurar a existência de outras vítimas e garantir a responsabilização por todos os crimes identificados. O suspeito segue preso preventivamente.