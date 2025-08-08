9°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Pai saiu para comprar cerveja após matar filho de dois meses nos Campos Gerais

Informações levantadas pela equipe da Polícia Civil de Ponta Grossa ainda apontam que o suspeito tem um histórico de agressões contra outras crianças recém-nascidas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/08/2025 às 12h22
Pai saiu para comprar cerveja após matar filho de dois meses nos Campos Gerais
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra 

PONTA GROSSA - A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso do homicídio de Emanuel Benício Rodrigues Stefanczuk, bebê de apenas dois meses de idade, morto no dia 19 de julho de 2025 em Ponta Grossa. O pai da criança, Lucas Rodrigues Soares, de 37 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

De acordo com o delegado titular Luís Gustavo Timossi, novas diligências revelaram que o investigado tem um histórico de agressões contra crianças e ex-companheiras. Entre os registros identificados, consta uma ocorrência de 2016, na qual Lucas teria agredido o enteado de três anos com um tapa no rosto, e outra, em 2021, em que um bebê de dois meses teve o fêmur fraturado após suposta agressão do suspeito.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Testemunhos apontam ainda situações em que Lucas teria causado mordidas em um bebê de dois meses, jogado um gato de estimação contra uma criança durante o banho e administrado superdosagem de medicamentos a um recém-nascido com lesão na clavícula. Ex-companheiras relataram também tentativas de feminicídio e ameaças, além de comportamentos considerados cruéis e recorrentes quando o suspeito ficava sozinho com os filhos ou enteados.

As investigações indicam que o investigado apresentava comportamento aparentemente cuidadoso na presença das mães, mas as agressões ocorriam quando estas saíam para trabalhar. Em um dos casos, uma das ex-companheiras relatou que Lucas tentou impedir a busca por atendimento médico após agredir o filho, fugindo em seguida.

Na noite do crime, a mãe da vítima procurou socorro na Base Regional da Guarda Municipal após ser agredida por Lucas e encontrar o bebê sem vida. Exames identificaram sinais de agressão na criança e ferimentos na mãe. Segundo relatos, durante uma discussão, o bebê foi chamado de "bastardo" pelo pai. Após o homicídio, Lucas teria buscado a companheira em uma boate e, antes de voltar para casa, o casal parou em um posto de combustíveis para comprar cervejas.

A Polícia Científica foi acionada para a realização de exames psicológicos no investigado, a fim de avaliar a possibilidade de transtorno de personalidade, diante dos traços de comportamento sádico e indicativos de psicopatia. As investigações continuam para apurar a existência de outras vítimas e garantir a responsabilização por todos os crimes identificados. O suspeito segue preso preventivamente.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 41 minutos

Colisão entre moto e caminhão deixa homem em estado grave

Situação foi registrada na tarde da quinta-feira na PR-160 em Curiúva

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 3 horas

Filho ameaça matar a própria mãe após ela se recusar a lhe dar dinheiro para comprar drogas

Situação foi registrada na tarde desta quinta-feira (07) na cidade de Ponta Grossa

 Furtos aconteceram entre terça-feira (05) e esta quinta-feira (07). Foto: Divulgação
SÉRIE DE FURTOS Há 20 horas

Suspeito se passa por cliente e faz vários furtos em lojas de Wenceslau Braz

Homem usa conversa e familiaridade para distrair vendedores e furtar produtos discretamente

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 22 horas

Adolescentes são encontrados no cemitério após praticar assalto no Norte Pioneiro

Policiais encontraram dois simulacros de arma de fogo em posse dos menores que confessaram o crime

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 22 horas

Homem é preso após agredir a namorada adolescente e sua avó idosa

Caso foi registrado em Bandeirantes e as duas vítimas tiveram que receber atendimento médico

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados