Filho ameaça matar a própria mãe após ela se recusar a lhe dar dinheiro para comprar drogas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Na tarde desta quinta-feira (07), uma equipe da Polícia Militar da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi acionada para atender a uma situação onde uma mulher de 57 anos estava sendo ameaçada de morte pelo próprio filho.

De acordo com as informações da Polícia Militar, ao chegarem no local, uma residência na rua Carlos Richard Endler, no bairro Boa Vista, por volta das 15h00, a vítima relatou que seu filho de 20 anos havia pego uma faca no interior da residência e começado a ameaça-la de morte.

Em depoimento, a mulher contou que tudo começou quando o filho, que usuário de drogas, pediu dinheiro para ela, com o objetivo de comprar entorpecentes. No entanto, a mulher se recusou a dar o dinheiro, momento em que o filho buscou a faca e começou a ameaça-la.

Frente aos fatos, ambas as partes foram encaminhadas até a 13ª SDP para os procedimentos cabíveis ao caso.